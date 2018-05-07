Две медали в активе белорусских граций на этапе КМ в Испании

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали в активе белорусских граций на первом этапе Кубка мира категории Challenge по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальных выступлениях Анастасия Салос заняла третье место в упражнении с обручем - 18,500 балла. Первой стала Арина Аверина из России - 19,500. Немного ей уступила Линой Ашрам из Израиля - 19,400, победившая в многоборье. В турнире принимала участие и белоруска Екатерина Галкина, которой подняться на пьедестал почета не удалось.

В групповых упражнениях с обручем белорусская команда завоевала второе место - 20,300. Опередить нашу сборную удалось лишь соперницам из Болгарии - 22,050, которые в текущем сезоне показывают лучшие результаты в своей карьере.

В августе текущего года один из этапов Кубка мира по художественной гимнастике примет Минск.-0-