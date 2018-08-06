6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские атлеты на Гран-при Европы по стрельбе из лука в Софии (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В мужском командном турнире Александр Лягушев, Антон Прилепов и Кирилл Фирсов стали лучшими, победив в финале соперников из Украины со счетом 5:1. В соревнованиях среди женщин белорусская команда в составе Анны Марусовой, Яны Атрощенко и Нины Мыльченко заняла четвертое место.

В личном первенстве среди женщин в полуфинал вышли две белорусские лучницы: Карина Деминская и Нина Мыльченко. Однако обе уступили в 1/2 финала и боролись за бронзовую награду. В итоге третье место, выиграв со счетом 6:4, заняла Карина Деминская. Победителем Гран-при Европы стала Александра Лонгова из Словакии, которая в финале была сильнее представительницы Японии Рен Хаякавы - 6:5. Еще одна белоруска Карина Козловская стала шестой.

В медальном зачете турнира в Болгарии победили спортсмены из Турции - 7 наград (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые). Белорусская команда с двумя наградами разделила третье место вместе с соперниками из Бельгии и России.

Одним из главных стартов у лучников в текущем сезоне станет чемпионат Европы, который с 27 августа по 1 сентября пройдет в польской Легнице.

Стрельба из лука входит в программу II Европейских игр- 2019 в Минске. 128 атлетов с 23 по 29 июня будущего года на базе СОК "Олимпийский" разыграют восемь комплектов наград.-0-