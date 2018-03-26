Две серебряные награды завоевали белорусские грации на этапе Гран-при во французском Тье

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две серебряные награды завоевали белорусские грации на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В командных упражнениях с пятью обручами белорусская сборная в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Анастасии Рыбаковой, Лолиты Мацкевич и Дианы Мисюченко получила от судей 18,800 балла. Лучшую сумму заработали только украинские гимнастки - 19,050. На третьей позиции разместилась команда Италии - 18,650.

Успешно для белорусок сложилось выступление с тремя мячами и двумя скакалками. По итогам выступления белоруски поднялись на вторую ступень пьедестала почета - 17,050 балла. Первое место заняли гимнастки из Италии - 20,550. Бронзовые награды завоевала команда Украины - 16,900.

В 2018 году Гран-при по художественной гимнастике пройдет в израильском Холоне (16-17 мая), чешском Брно (11-15 октября), в испанской Марбелье (25-29 октября), а также израильском Эйлате.

Ближайшим крупным стартом для белорусских граций станет первый этап Кубка мира в Софии, который пройдет в столице Болгарии с 30 марта по 1 апреля.-0-