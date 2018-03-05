5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец художественной гимнастики в Минске откроют 6 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В открытии Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей планируют принять участие многие известные атлеты, в том числе президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов.

Решение о строительстве комплекса было принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Активная фаза работ началась в октябре 2016 года, и спустя полтора года знаковый объект готов. Комплекс для художественной гимнастики включает в себя два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха для спортсменок и тренеров, административный блок.-0-