Двукратная чемпионка мира Ласицкене победила на международном турнире по прыжкам в высоту в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене победила на международном турнире в программе Рождественских стартов по прыжкам в высоту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования прошли в торгово-развлекательном центре "Столица" и собрали немало желающих увидеть выступление сильнейших прыгунов Беларуси и других стран. В турнире среди женщин явным фаворитом была россиянка Мария Ласицкене, которая справилась с высотой 200 см. Победительница штурмовала и высоту 208 см, что является повторением мирового рекорда в прыжках в высоту в закрытых помещениях среди женщин, но не смогла справиться с планкой. Второе место заняла украинка Катерина Табашник – 192 см. Бронзовую награду завоевала белоруска Мария Жодик - 187 см.

В состязаниях среди мужчин борьба была более упорной. Беларусь представляли сразу три сильных прыгуна, два из которых поднялись на пьедестал почета. Максим Недосеков занял третье место - 222 см. Павел Селиверстов справился с планкой на высоте - 224 см, первое место занял украинец Виктор Лонской, в третьей попытке он справился с высотой 228 см. Победитель также стал обладателем $1000.

Прыгуны в высоту третий год подряд определяли сильнейших на специально сооруженном покрытии в торговом центре "Столица". В этот раз в соревнованиях приняли участие атлеты из Украины, Турции, Беларуси.

Рождественские старты продолжатся 24 декабря вертикальным забегом по лестнице на сотый этаж в жилом доме "Парус". В старте примут участие как спортсмены, так и любители. Забег состоит из трех этапов с выбыванием. Победит участник, который первым завершит третий этап соревнований.-0-