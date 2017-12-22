Двукратная чемпионка мира поспорит за главный приз турнира по прыжкам в высоту в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене (Кучина) поспорит за главный приз международного турнира по прыжкам в высоту Рождественские старты в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования состоятся в третий раз и пройдут 23 декабря в торгово-развлекательном центре "Столица". В сектор для прыжков выйдут не только белорусские атлеты, но и из Украины, Турции и России. Главным фаворитом у женщин считается чемпионка мира 2015 и 2017 годов россиянка Мария Ласицкене.

"Для федерации легкой атлетики, развития данного вида и популяризации турнира это важный момент. В Минск уже едут спортсмены с мировым именем, которые помогут повысить уровень прыжков высоту и в белорусской женской команде", - отметил председатель БФЛА Вадим Девятовский.

В мужской части турнира выступят два ведущих белорусских прыгуна Максим Недосеков и Павел Селиверстов, которые в прошлом сезоне входили в число лидеров мирового сезона.

Руководитель федерации Вадим Девятовский заверил, что 23 декабря в торговом центре "Столица" зрителей ждет настоящее шоу и много подарков в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Двукратная чемпионка Мария Ласицкене сейчас ведет подготовку к чемпионату мира в закрытых помещениях, и турнир в Минске очень кстати. "Такие соревнования способствуют продвижению прыжков в высоту, делают вид гораздо популярнее. Каждый желающий может увидеть наше выступление. Такая атмосфера поддерживает, хочется показать как можно более высокий результат", - отметила Мария Ласицкене.

Организаторы турнира установили призовой фонд. В зависимости от того, с каким результатом атлет одержит победу, он может получить от $500 за высоту 187 см у женщин, 220 см у мужчин до $1500 - если удастся преодолеть планку на отметке 199 см и выше у женщин, 233 см и выше у мужчин.

Начало соревнований 23 декабря в ТЦ "Столица" в 16.00.-0-