Джанлуиджи Буффон перешел в "Пари Сен-Жермен"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон перешел из туринского "Ювентуса" в "Пари Сен-Жермен", сообщают информагентства.

40-летний вратарь провел в "Юве" 17 лет, став 11-кратным чемпионом Италии. В составе сборной родной страны Буффон выиграл чемпионат мира 2006 года, а в 2012-м завоевал серебро континентального первенства.-0-