Джанлуиджи Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон на пресс-конференции заявил, что покинет "Ювентус" этим летом, сообщает ТАСС. Пока 40-летний спортсмен еще не решил, будет ли продолжать карьеру в каком-то другом клубе.

Non possiamo che dirti una sola parola, Capitano. GRAZIE.

Tutti questi anni insieme a te, @GianluigiBuffon, sono stati un privilegio #UN1CO pic.twitter.com/Pp3ZLa2nXW — JuventusFC (@juventusfc) 17 мая 2018 г.

На специальной пресс-конференции Буффон заявил: "В субботу я проведу свой последний матч в составе "Ювентуса". Это наилучший способ завершить наше путешествие". Сам голкипер отметил, что еще пятнадцать дней назад был полностью уверен в том, что не только покинет "старую сеньору", но и завершит карьеру. Однако ему поступило несколько интересных предложений, над которыми Джанлуиджи планирует поразмышлять до вторника-среды.

В составе "Ювентуса" ему осталось сыграть всего один матч, который команда проведет уже в эту субботу, девятнадцатого мая, против "Вероны".

В 2001 году Буффон перешел в "Ювентус". За это время вместе с клубом голкипер десять раз победил в чемпионате Италии, стал четырехкратным обладателем Кубка Италии и пятикратным чемпионом Суперкубка страны. Он принял участие в трех финалах Лиги чемпионов, но трофей так и не покорился итальянцу.