Джэфф Платт сыграет в составе сборной Беларуси против Канады накануне Олимпийских игр

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий московского ЦСКА Джэфф Платт сыграет в команде Беларуси против Канады накануне Олимпийских игр в Пхенчхане. Матч состоится 6 февраля в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Тренерский штаб национальной сборной Беларуси назвал состав на предстоящий сбор и товарищеский матч. В составе команды Дэйва Льюиса 26 игроков, в том числе 14 из минского "Динамо". За канадцев в предстоящей встрече также могут выступить "динамовцы" - защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден.
Сборная Беларуси, не отобравшаяся на Игры, начнет тренировки на "Минск-Арене" с 29 января, после чего отправится в Москву, где 30 января выступит спарринг-партнером еще одного участника Олимпиады - команды России. 1 февраля подопечные Дэйва Льюиса сыграют с молодежной сборной России.
На сбор тренерским штабом также приглашались защитники минского "Динамо" Владимир Денисов, Дмитрий Коробов, Андрей Костицын, Павел Воробей, Роман Граборенко (все - "Куньлунь Ред Стар", КХЛ) и Николай Стасенко ("Северсталь"), однако по различным причинам они не смогут принять участия в подготовке сборной.-0-
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