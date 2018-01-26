Джэфф Платт сыграет в составе сборной Беларуси против Канады накануне Олимпийских игр

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий московского ЦСКА Джэфф Платт сыграет в команде Беларуси против Канады накануне Олимпийских игр в Пхенчхане. Матч состоится 6 февраля в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Тренерский штаб национальной сборной Беларуси назвал состав на предстоящий сбор и товарищеский матч. В составе команды Дэйва Льюиса 26 игроков, в том числе 14 из минского "Динамо". За канадцев в предстоящей встрече также могут выступить "динамовцы" - защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден.

Сборная Беларуси, не отобравшаяся на Игры, начнет тренировки на "Минск-Арене" с 29 января, после чего отправится в Москву, где 30 января выступит спарринг-партнером еще одного участника Олимпиады - команды России. 1 февраля подопечные Дэйва Льюиса сыграют с молодежной сборной России.

На сбор тренерским штабом также приглашались защитники минского "Динамо" Владимир Денисов, Дмитрий Коробов, Андрей Костицын, Павел Воробей, Роман Граборенко (все - "Куньлунь Ред Стар", КХЛ) и Николай Стасенко ("Северсталь"), однако по различным причинам они не смогут принять участия в подготовке сборной.-0-