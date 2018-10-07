Дзюдоист Артем Колосов завоевал первую золотую награду белорусов на Юношеской Олимпиаде

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоист Артем Колосов победил в весовой категории до 55 кг и завоевал первую золотую награду для белорусской команды на III Юношеских играх в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Могилевчанин уверенно одолел в предварительном турнире француза Ромена Валадье Пикара и Даниэля Летгеба из Австрии. В финале белорус был сильнее представителя Монголии Темуджина Ганбургеда, одержав чистую победу - "иппон".
"Победить на Юношеской Олимпиаде - была моя цель. Соперники достойные, особенно в финале. Монгольский дзюдоист здорово меня измотал, но я был лучше настроен. Часто так происходит, что побеждает не тот, кто сильнее технически, а тот, кто настроится лучше", - отметил в комментарии пресс-службе НОК Беларуси Артем Колосов.
В Буэнос-Айресе в первый день Игр выступят еще девять атлетов в шести видах спорта.-0-
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