Египет в товарищеском матче уступил Бельгии

6 июня на товарищеском матче в Брюсселе сборная Бельгии уверенно обыграла команду Египта. Поединок завершился со счетом 3:0. Обе команды – игроки финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

В первом тайме голы в ворота египтян забили бельгийцы Ромелу Лукаку и Эден Азар.

В конце матча еще один мяч забил Маруан Феллаини.

Сборная Египта играла без своего лидера Мохамеда Салаха.

Нападающий "Ливерпуля" получил травму руки в финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве.

Однако к началу чемпионата мира Салах должен вернуться в строй.