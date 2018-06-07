Египет в товарищеском матче уступил Бельгии

6 июня на товарищеском матче в Брюсселе сборная Бельгии уверенно обыграла команду Египта. Поединок завершился со счетом 3:0. Обе команды – игроки финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
В первом тайме голы в ворота египтян забили бельгийцы Ромелу Лукаку и Эден Азар.
В конце матча еще один мяч забил Маруан Феллаини.
Сборная Египта играла без своего лидера Мохамеда Салаха.
Нападающий "Ливерпуля" получил травму руки в финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве.
Однако к началу чемпионата мира Салах должен вернуться в строй.
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