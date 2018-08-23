Егор Герасимов завершил выступление на US Open после второго квалификационного раунда

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (260-й номер мирового рейтинга) завершил выступление в квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче второго раунда Герасимов уступил поляку Хуберту Гуркачу (103) - 6:7 (5:7), 3:6.
Позже Владимир Игнатик (208) встретится с британцем Лиамом Броди (239).
У женщин Ольга Говорцова (766) будет соперничать с француженкой Феоной Ферро (130).
В борьбе за выход в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене белорусская теннисистка Арина Соболенко (25) сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич (43).-0-
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