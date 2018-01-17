17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал третьим на десятом этапе "Дакара", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После отмены предыдущего спецучастка из-за проливных дождей отрезок между городами Сальта и Белен белорусский гонщик проехал уверенно, отстав всего на 11 минут от победителя Тони ван Генугтена из Нидерландов на Iveco, который показал результат 5 часов 31 минута 49 секунд. Другой белорусский экипаж Алексея Вишневского финишировал на седьмой позиции, Александр Василевский завершил гонку на 12 месте.

Успешный старт на десятом этапе "Дакара" позволил Сергею Вязовичу вернуться на третью позицию в генеральной квалификации. После штрафа от организаторов в 20 минут он выпал из тройки призеров, но на прошедшем этапе конкурент мазовского экипажа Мартин Мацик отстал на два часа на финише и уступил Вязовичу.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-