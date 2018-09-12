Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на стартовом этапе ралли-рейда в Туркменистане

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял второе место на стартовом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Первую часть 247-километрового участка Сергей Вязович лидировал в зачете грузовиков, но на середине дистанции его обошел КамАЗ россиянина Сергея Сотникова.

"У нашего экипажа не возникло проблем ни с навигацией, ни с автомобилем, поэтому двигались в хорошем темпе, обогнали много более легких джипов. Весь маршрут прошел по бездорожью - ни разу нас не вывели на скоростные дороги. Из-за такого бездорожья темп приходилось снижать, чтобы контролировать расход топлива", - отметил руководитель команды Сергей Вязович.

Благополучно прошли спецучасток и два других экипажа "МАЗ-СПОРТавто". Алексей Вишневский показал четвертое время (отставание составило около 12 минут), Александр Василевский стал пятым, отстав на 25 минут от победителя. Александр Василевский во время гонки помог и соперникам. Он завел с буксира внедорожник гонщика из ОАЭ, за что организаторы должны компенсировать зачетное время белорусу, в составе экипажа которого перенимает опыт механик из Туркменистана Бегназар Нурягдыев.

Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне - Туркменабад) и прибрежный Аваза (Хазар) Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы, в которой температура воздуха превышает 40 градусов.-0-