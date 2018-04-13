Экипаж МАЗа занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской команде.
Гонка стартовала в Астраханской области. МАЗ под управлением Сергея Вязовича короткий отрезок в 8 км уступил лишь Эдуарду Николаеву на КАМАЗе. Другой белорусский экипаж Алексея Вишневского прибыл к финишу пятым.
В ралли от команды Минского автозавода выступают два грузовика, которые в январе текущего года показали высокие результаты на "Дакаре" (Сергей Вязович занял второе место в общем зачете). Перед гонкой "Золото Кагана" белорусские автомобили изменились незначительно: в машине Сергея Вязовича доработали двигатель и впервые поставили покрышки "Белшины", в другой - поменяли раму. В первый экипаж вошли пилот Сергей Вязович, штурман Антон Запорощенко и механик Андрей Жигулин. Во втором МАЗе - пилот Алексей Вишневский, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Неверович.
"Организаторы немного изменили конфигурацию пролога из-за разлива Волги. Трасса была сложной, хоть и короткой. Дорога очень плохая: бездорожье, постоянные "взлеты", но серьезных сложностей не возникало. Мы атаковали, чтобы иметь хорошую позицию на следующем участке", - рассказал руководитель команды Сергей Вязович.
Ралли-рейд "Золото Кагана" включает в себя три этапа. В качестве первого - небольшой пролог длиной около 8 км. В качестве штурмана одного из экипажей "КАМАЗ-мастера" спецучасток проехал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Второй спецучасток ралли-рейда составит около 342 км, причем 60% трассы вновь пройдет по ухабистым дорогам. Гонщиков ожидают достаточно техничные дороги, причем курс будет постоянно меняться. Первая часть этапа будет "внедорожной", которую сменят степные и скоростные участки.
Гонка "Золото Кагана" является репетицией к июльскому ралли-рейду "Шелковый путь".-0-
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