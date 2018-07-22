Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в белорусской команде.

Первый заезд стартовал и финишировал в Астрахани. Спецучасток растянулся на 311 км и прошел по степным дорогам с ямами и буграми. Экипажам предстояло на высоких скоростях разбираться в сложной навигации, а ближе к концу маршрута еще и взбираться на дюны. Победителям этапа стал Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-мастера". МАЗ Сергея Вязовича показал второе время - 4 часа 5 минут, отстав от лидера почти на 6 минут. "Проехали спецучасток в одиночестве, если брать грузовики. В середине пути увидели КАМАЗ Эдуарда Николаева - видно было, что что-то сломалось. С Димой Сотниковым приехали примерно в одно время с небольшой разбежкой в минутах. С новой развесовкой стало намного легче управлять автомобилем и переносить астраханский кочкарник", - рассказал Сергей Вязович.

Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского занял четвертое место, проехав трассу за 4 часа 10 минут. Отставание от лидера составило 10 минут. "Первый день начался достаточно сурово. Первое время была классическая для Астрахани трасса, а потом началась скоростная дорога и в завершение - убойный участок по бездорожью", - отметил Алексей Вишневский.

МАЗ белоруса Александра Василевского финишировал восьмым. Его время - 4 часа 30 минут, отставание - полчаса. Дебютант Виталий Мурылев завершил этап на 12-й позиции, потратив на спецучастке 6 часов 54 минут и проиграв 2 часа 54 минуты.

Второй этап будет марафонским и приведет из Астрахани в Элисту. Гонщиков ожидают старые разбитые дороги, степи и множество препятствий. После финиша в столице Калмыкии экипажам предстоит подготовить автомобили к следующему ралли-заезду без участия бригады техподдержки.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в этом году проходит только по территории России. Протяженность трассы составляет почти 6 тыс. км. Гонка стартовала в Астрахани, а завершится в Москве. Среди препятствий - горные участки, ущелья, русла рек, овраги и дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей, в том числе 4 из команды "МАЗ-СПОРТавто". В прошлогоднем марафоне все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета.-0-