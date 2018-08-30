Экс-форвард брестского "Динамо" Артем Милевский перешел в венгерский клуб "Кишварда"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший форвард сборной Украины, белорус Артем Милевский перешел в венгерский клуб "Кишварда", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт венгерского клуба.

Нынешний сезон 33-летний нападающий начинал в брестском "Динамо", а 19 июля контракт с ним был расторгнут. Артем Милевский является воспитанником минской футбольной школы "Смена", в 2000 году перебрался в Украину и до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Фото ФК "Кишварда"

После 6 туров чемпионата Венгрии "Кишварда" занимает последнее, 12-е место, набрав всего 2 очка.-0-