Экс-игрок лондонского "Арсенала" Александр Глеб будет болеть за ЦСКА в 1/4 финала ЛЕ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Глеб будет болеть за московский ЦСКА, который сыграет с "канонирами" в четвертьфинале футбольной Лиги Европы. Об этом опытный белорусский футболист рассказал в интервью официальному сайту УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Александр Глеб, выступающий сейчас в борисовском БАТЭ, вспомнил о матче между "Арсеналом" и ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, состоявшемся в ноябре 2006 года в Лондоне. Тогда Глеб и его товарищи по "Арсеналу" владели тотальным преимуществом, но так и не смогли ни разу поразить ворота Игоря Акинфеева, завершив встречу вничью - 0:0. Белорусский полузащитник отметил, что годы, проведенные в "Арсенале" под началом футбольного мэтра Арсена Венгера, были лучшими в его карьере, но на этот раз он будет "держать кулачки за ЦСКА". Это связано с тем, что московский клуб сейчас тренирует белорус Виктор Гончаренко, под руководством которого Александр Глеб играл в БАТЭ. Одним из ассистентов Гончаренко является еще один белорус Александр Ермакович, также возглавлявший борисовский клуб.

По мнению Александра Глеба, у московских армейцев есть шанс пройти "Арсенал", хотя сделать это будет очень трудно. На стадии 1/8 ЦСКА отлично провел гостевой поединок с французским "Лионом" и, победив со счетом 3:2, пробился в четвертьфинал. Фаворитами нынешней лиги Европы Глеб назвал "Арсенал" и мадридский "Атлетико", однако и другие команды, в том числе ЦСКА, имеют шансы выиграть этот турнир, главное верить в свои силы и не бояться играть с любым соперником.

Кроме пары "Арсенал" - ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы играют: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Лацио" (Рим, Италия) - "Зальцбург" (Австрия), "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция). Матчи за выход в полуфинал пройдут 5 и 12 апреля.-0-