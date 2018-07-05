Экс-капитан минского "Динамо" Александр Нойок стал футболистом брестского "Динамо"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший капитан минского "Динамо", украинский полузащитник Александр Нойок, перешел в брестское "Динамо". Информация об этом размещена на официальном сайте брестского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как и другие летние новички, камерунский защитник Габи Кики, украинский форвард Алексей Хобленко и его бразильский коллега по амплуа Нивалдо, Александр Нойок сможет провести свой первый официальный матч за брестское "Динамо" после официального открытия трансферного окна 19 июля.

Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком "Шахтере". Также выступал в других украинских клубах - "Говерла" (Ужгород), "Металлист" (Харьков), "Металлург" (Донецк). В составе минчан был признан лучшим полузащитником Беларуси прошлого сезона.-0-