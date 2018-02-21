Эксклюзивное интервью Антона Кушнира покажет сегодня "Беларусь 1"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир дал эксклюзивное интервью журналистам Агентства теленовостей, после того как его засудили в квалификации по фристайлу на Играх в Пхенчхане. Сегодня зрители телеканала "Беларусь 1" увидят его в 21.00 в "Панораме", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
После выступления Антон Кушнир ни с кем из журналистов не общался и комментариев не давал. Корреспонденты АТН стали первыми, кому он дал большое интервью, в котором рассказал, почему долго молчал, что сказал в рацию сразу после объявления оценок, как прошел самый тяжелый для него вечер после квалификации и, главное, что он намерен делать дальше.
За выход в финал соревнований по фристайлу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Антон Кушнир в первой попытке выполнял тройное сальто с четырьмя винтами. Прыжок Кушнира судьи не оценили, поставив белоруса на 11-е место, хотя после этого многие спортсмены и эксперты признавались, что тот прыжок должен был напрямую выводить фристайлиста в решающий раунд соревнований и оцениваться минимум в 126 баллов. Во второй попытке Антон увеличил сложность и выполнил прыжок убедительно, но оценки судей поставили спортсмена на седьмое место, которое не позволило выйти в финал.
Предвзятость оценок к белорусскому спортсмену была более чем заметна. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира. "Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований", - говорится в письме.
В интервью АТН Антон Кушнир поделился, что был рад последовавшей реакции Беларуси по отстаиванию своих интересов.
Отдельные слова благодарности спортсмен высказал в адрес главы государства. "Я поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны и поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Низкий поклон ему", - сказал Антон Кушнир.-0-
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