Экспрессный маршрут организуется в Раубичи в связи с соревнованиями по биатлону и ЧМ по фристайлу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспрессный пригородный маршрут №449Э "Ст.м. Борисовский тракт - Раубичи" организуется в Минске 24-25 февраля в связи с проведением соревнований, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" пройдут чемпионат мира среди юниоров по фристайлу и республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер".

Автобус 24 (с 9.00 до 18.00) и 25 февраля (с 9.00 до 13.00) будет отправляться от станции метро "Борисовский тракт" с интервалом 30 минут. Обратно от остановочного пункта "Раубичи" 24 февраля с 18.00 до 20.00, а 25 февраля с 12.30 до 16.30 общественный транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов.-0-