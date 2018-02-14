Елена Исинбаева родила сына

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в 35 лет во второй раз стала мамой.
В День всех влюбленных стало известно, что именитая российская спортсменка родила сына. Отмечается, что Елена и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, имя малыша объявят позже. Ребенок и мама чувствуют себя хорошо.
"Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи", - написала спортсменка в Instagram.
Во время беременности Елена Исинбаева вела активный образ жизни, ходила на тренировки и делилась милыми снимками в соцсети.
Елена и Никита уже воспитывают трехлетнюю дочь Еву. Дочь Елена Исинбаева родила в 2014 году и из-за беременности прерывала карьеру на полтора года. В августе 2016-го Исинбаева окончательно ушла из спорта.-0-
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