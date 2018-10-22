Элина Свитолина и Каролина Плишкова победили на старте итогового турнира WTA

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки состоялись на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче Белой группы украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) переиграла за полтора часа в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) - 6:3, 6:3. В другой встрече чешка Каролина Плишкова (8) также в двух сетах взяла верх над датской теннисисткой Каролин Возняцки (3) - 6:2, 6:4.

Сегодня пройдут первые матчи в красной группе: японка Наоми Осака (4) встретится с американкой Слоан Стивенс (6), немка Ангелика Кербер (2) будет соперничать с голландкой Кики Бертенс (9). Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп не смогла выступить в Сингапуре из-за травмы.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки продолжат борьбу в полуфиналах. Итоговый турнир WTA, общий призовой фонд которого составляется $7 млн, завершится 28 октября. В прошлом году победительницей турнира стала Каролин Возняцки, обыгравшая в решающем поединке американку Винус Уильямс - 6:4, 6:4.-0-