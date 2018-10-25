Элина Свитолина вышла в 1/2 финала итогового турнира WTA

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина стали первыми полуфиналистками итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором матче 3-го тура Белой группы украинка Элина Свитолина победила представительницу Дании Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Петру Квитову - 6:3, 6:4. Итоговое положение в Белой группе: Свитолина - 3 победы, Плишкова - 2, Возняцки - 1, Квитова - 0.

Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на итоговом турнире WTA Игровой день открылся чешским дерби, в котором Каролина Плишкова, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, обыграла 5-ю ракетку планеты Петру Квитову в двух сетах - 6:3, 6:4.

В Красной группе соревнования финишируют 26 октября двумя встречами: Наоми Осака (Япония) - Кики Бертенс (Нидерланды), Ангелика Кербер (Германия) - Слоан Стивенс (США). Положение после двух игровых дней таково: Стивенс - 2, Бертенс - 1, Кербер - 1, Осака - 0.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.-0-