Элина Свитолина вышла в 1/2 финала итогового турнира WTA

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина стали первыми полуфиналистками итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором матче 3-го тура Белой группы украинка Элина Свитолина победила представительницу Дании Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.
В первом поединке сегодняшнего игрового дня чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Петру Квитову - 6:3, 6:4. Итоговое положение в Белой группе: Свитолина - 3 победы, Плишкова - 2, Возняцки - 1, Квитова - 0.
В Красной группе соревнования финишируют 26 октября двумя встречами: Наоми Осака (Япония) - Кики Бертенс (Нидерланды), Ангелика Кербер (Германия) - Слоан Стивенс (США). Положение после двух игровых дней таково: Стивенс - 2, Бертенс - 1, Кербер - 1, Осака - 0.
После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.-0-
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