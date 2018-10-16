Елизавета Дорц завоевала 7-ю медаль сборной Беларуси на Юношеских Олимпийских играх

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Елизавета Дорц завоевала серебряную медаль в толкании ядра на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Елизавета Дорц показала второй результат в двух раундах: 12 октября она толкнула ядро на 17 м 60 см, 15 октября - на 17 м 53 см. С суммой 35 м 13 см белорусская легкоатлетка стала второй, уступив только китаянке Синьхой Ли (36 м 75 см). Бронзовая медаль досталась южноафриканской спортсменке Дэйн Ретс (34 м 64 см).

После завершения соревнований Елизавета Дорц сказала, что очень недовольна результатом, но счастлива, что есть медаль. По ее словам, первый этап она провела неплохо, второй - ужасно, рассчитывала на более высокий результат.

17-летняя Елизавета Дорц родилась в Докшицах. В этом году побеждала на олимпийских днях молодежи. В Буэнос-Айресе работает с тренером Игорем Воронцовым.

Для сборной Беларуси это седьмая награда Игр в Буэнос-Айресе (1 золото, 3 серебра, 3 бронзы). Еще две медали белорусские атлеты завоевали в составе интернациональных команд (1, 0, 1).

Состязания в аргентинской столице завершатся 18 октября.-0-