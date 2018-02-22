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Эмоции Олимпиады: лучшие кадры из Пхенчхана-2018

Спорт 22.02.2018 | 18:02
Олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева (Беларусь). Фото БЕЛТА
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Команда Канады празднует победу в командном зачете по фигурному катанию. Фото Синьхуа

Серебряная медалистка Олимпиады по могулу Жюстин Дюфур-Лапуант (справа) (Канада). Фото Синьхуа
Серебряная медалистка Олимпиады по могулу Жюстин Дюфур-Лапуант (справа) (Канада). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по хавпайпу Шон Уайт (США) (справа). Фото Синьхуа
Олимпийский чемпион по хавпайпу Шон Уайт (США) (справа). Фото Синьхуа

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон (Швеция). Фото Синьхуа
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон (Швеция). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по сноуборд-кроссу Пьер Вольтье (Франция). Фото Синьхуа
Олимпийский чемпион по сноуборд-кроссу Пьер Вольтье (Франция). Фото Синьхуа

Бронзовые призеры Олимпиады в парных соревнованиях по фигурному катанию Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (Канада). Фото Синьхуа
Бронзовые призеры Олимпиады в парных соревнованиях по фигурному катанию Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (Канада). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по скелетону Юн Сунбин (Южная Корея). Фото Синьхуа
Олимпийский чемпион по скелетону Юн Сунбин (Южная Корея). Фото Синьхуа

Участник Олимпийских игр в короткой программе по фигурному катанию Цзинь Боян (Китай). Фото Синьхуа
Участник Олимпийских игр в короткой программе по фигурному катанию Цзинь Боян (Китай). Фото Синьхуа

Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт празднуют победу. Фото Синьхуа
Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт празднуют победу. Фото Синьхуа

Тинами Ёсида из Японии. Керлинг. Фото Синьхуа
Тинами Ёсида из Японии. Керлинг. Фото Синьхуа

Венгр Шаолинь Шандор Лю во время мужского финала на 1000 м по шорт-треку. Фото Синьхуа
Венгр Шаолинь Шандор Лю во время мужского финала на 1000 м по шорт-треку. Фото Синьхуа

Канадец Самуэль Жирар празднует победу в шорт-треке на дистанции 1000 метров. Фото Синьхуа
Канадец Самуэль Жирар празднует победу в шорт-треке на дистанции 1000 метров. Фото Синьхуа

Представительница Великобритании Элизабет Ярнольд после пересечения финишной линии в женском скелетоне. Фото Синьхуа
Представительница Великобритании Элизабет Ярнольд после пересечения финишной линии в женском скелетоне. Фото Синьхуа

Фристайлист из Китая Цзя Цзунян завоевал серебро в лыжной акробатике. Фото Синьхуа
Фристайлист из Китая Цзя Цзунян завоевал серебро в лыжной акробатике. Фото Синьхуа

Белорусская фристайлистка Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место в лыжной акробатике. Фото НОК Беларуси
Белорусская фристайлистка Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место в лыжной акробатике. Фото НОК Беларуси

Конькобежец Свен Крамер из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 м. Фото Yonhap
Конькобежец Свен Крамер из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 м. Фото Yonhap

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Сноубордистка из США Хлоя Ким заняла первое место в дисциплине хаф-пайп. Фото Yonhap
Сноубордистка из США Хлоя Ким заняла первое место в дисциплине хаф-пайп. Фото Yonhap

Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 м. Фото Yonhap
Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 м. Фото Yonhap

Канадская конькобежка Ким Бутен - бронзовый призер в женской гонке на 500. Фото Yonhap
Канадская конькобежка Ким Бутен - бронзовый призер в женской гонке на 500. Фото Yonhap

Олимпийские чемпионы немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Фото Yonhap
Олимпийские чемпионы немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Фото Yonhap

Южнокорейский санный экипаж Джин-юн и Чо Юнг-мюн расплакались после заезда в соревнованиях мужских экипажей-двоек. Команда заняла девятое место среди 20 команд. Фото Yonhap
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг сенсационно выиграла индивидуальную гонку на 15 км. Фото Yonhap
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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс показал четвертый результат. Фото Yonhap
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Лыжницы из США Кикка Рэндалл и Джессика Диггинс завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте. Фото Yonhap.

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