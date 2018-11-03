Эшли Барти и Ван Цян стали финалистками малого итогового турнира WTA в Чжухае

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти (19-й номер мирового рейтинга) и китаянка Ван Цян (22) стали финалистками турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке австралийка переиграла немку Юлию Гёргес (14) - 4:6, 6:3, 6:2. На групповой стадии Эшли Барти играла вместе с белорусской Ариной Соболенко (12) и уступила ей в двух сетах - 4:6, 4:6.
Во втором сегодняшнем полуфинале Ван Цян уверенно обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (17) - 6:2, 6:0.
В финале парного разряда белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма встретятся с украинскими сестрами-близнецами Людмилой и Надеждой Киченок.
Оба решающих матча состоятся 4 ноября. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составляет $2,3 млн.-0-
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