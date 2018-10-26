Евгений Тихонцов занял первое место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов завоевал золотую медаль на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Замосци (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 94 кг среди юниоров до 20 лет Евгений Тихонцов уже в рывке дал понять соперникам, что настроен решительно. В первом своем выходе на помост белорус справился со снарядом весом 170 кг, а во втором смог поднять штангу в 178 кг и обеспечил себе победу в этом виде.

Уверенность Евгению Тихонцову едва не вышла боком в толчке. Заявив начальный вес в 207 кг, он дважды подряд не справился со штангой и лишь в заключительном выходе на помост зафиксировал вес и победил - 385 кг (178 кг + 207 кг). Серебряным призером в сумме двоеборья стал Самвэл Бабакян из Армении - 361 кг (165 кг + 196 кг). Бронзовая награда у украинца Кирилла Пирогова - 360 кг (168 кг + 192 кг).

В категории до 94 кг среди атлетов до 23 лет белорус Сергей Гаранин занял третье место - 355 кг. Победил Хакоб Мкртчян из Армении - 368 кг.

На юниорском и молодежном чемпионате Европы для белорусской сборной золотая медаль в двоеборье Евгения Тихонцова стала четвертой. Ранее первое место по сумме двух упражнений заняли Анастасия Михаленко, Игорь Лозко и Геннадий Лаптев.

В заключительные два дня турнира в Замосци на помост выйдут тяжеловесы в категориях до 105 кг и свыше 105 кг. Среди белорусов выступит и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Алексей Мжачик.-0-