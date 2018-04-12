12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факельная эстафета летней Олимпиады в Токио пройдет под девизом "Надежда освещает наш путь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

При помощи этого девиза организационный комитет XXXII Олимпийских игр 2020 года намерен сплотить японцев вокруг идей взаимной поддержки, воодушевления и принятия друг друга. Факел, путешествующий по стране, часто ассоциируется с миром и надеждой, что делает его наиболее узнаваемым символом олимпийского движения.

Первым японским регионом, откуда стартует эстафета, станет Тохоку, пострадавший от сильнейшего землетрясения и цунами в 2011 году. В общей сложности олимпийский огонь будет торжественно пронесен по 47 префектурам Японии. Первые три дня эстафеты пройдут в префектурах Фукусима, Ивате и Мияги, наиболее пострадавших от стихийного бедствия 2011 года.

Маршрут эстафеты разработан таким образом, чтобы охватить как можно большее количество населения и продемонстрировать национальные, местные достопримечательности, восстановленные регионы Японии, которые были разрушены в результате катаклизмов.

XXXII летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.-0-