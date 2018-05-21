Фарм-клубами ХК "Динамо-Минск" будут "Юность" и "Шахтер"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фарм-клубами ХК "Динамо-Минск" в сезоне 2018/2019 годов будут клубы экстралиги "Юность" и "Шахтер", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Сегодня в офисе ХК "Динамо-Минск" соответствующие документы подписали генеральный директор клуба Анатолий Курилец, исполняющий обязанности генерального директора ХК "Юность-Минск" Алексей Торбин и директор ХК "Шахтер" (Солигорск) Юрий Будько.

Анатолий Курилец и Юрий Будько

"Ранее мы уже сообщали, что из структуры нашего клуба выходит "Динамо-Молодечно". Сотрудничество с ведущими командами нашего национального первенства - "Юностью" и "Шахтером", разрешение на которое получено от КХЛ, позволит выполнить задачу по привлечению молодых белорусских игроков и сделать это с наибольшей эффективностью", - отметил Анатолий Курилец.-0-

Фото ХК "Динамо-Минск".