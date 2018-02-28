Роджер Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). 36-летний спортсмен получил награду в пятый раз в карьере.
Ранее Федерер признавался лучшим в 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. Он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в прошедшем году. Награду также могли получить португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон ("Формула-1") и Крис Фрум (велоспорт), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Спортсменкой года стала американка Серена Уильямс, в 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. "Возвращенцем года" тоже стал Федерер. Командой года названа "конюшня" "Мерседес", выигравшая в 2017 году Кубок конструкторов "Формулы-1".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN