Роджер Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). 36-летний спортсмен получил награду в пятый раз в карьере.

Ранее Федерер признавался лучшим в 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. Он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в прошедшем году. Награду также могли получить португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон ("Формула-1") и Крис Фрум (велоспорт), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Спортсменкой года стала американка Серена Уильямс, в 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. "Возвращенцем года" тоже стал Федерер. Командой года названа "конюшня" "Мерседес", выигравшая в 2017 году Кубок конструкторов "Формулы-1".