Федерер сместил Надаля с первой строчки рейтинга ATP

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роджер Федерер снова стал первой ракеткой мира благодаря победе на турнире в Штутгарте. Об этом сообщает eurosport.ru.

Победа принесла швейцарскому теннисисту 500 очков, которые позволили ему обойти главного соперника - испанца Рафаэля Надаля. Сегодня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг спортсменов.

"Это великолепно для болельщиков, что мы с Надалем в этом году постоянно меняемся местами. Это достаточно интересно", - прокомментировал Роджер Федерер соперничество за первую строчку рейтинга ATP изданию Tennis World USA.

На нынешней неделе Рафаэль Надаль должен был выступить на лондонском Queen's Club, но снялся с матча из-за проблем со здоровьем.-0-