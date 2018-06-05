Фестиваль пляжных видов спорта проведут в июле в Бресте

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 28 июля проведут фестиваль пляжных видов спорта, посвященный Дню города. Об этом сегодня шла речь на рабочем совещании в горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

У жителей и гостей областного центра появится возможность понаблюдать за соревнованиями в девяти видах спорта. Они пройдут на четырех площадках. На гребном канале будут играть в пляжные волейбол и гандбол, фрисби. Также свое мастерство продемонстрируют любители вейкбординга (сочетает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки). На пляже левого берега реки Мухавец состоятся футбольные матчи, на противоположной стороне разместятся площадки для игры в теннис и бадминтон, а также петанк (бросание шаров). На пляже "Восток" в районе Гузнянского моста предлагается провести поединки по рукопашному бою.

"В Бресте есть немало возможностей для развития пляжных видов спорта. Мы решили их объединить в большой фестиваль, чтобы повысить к ним интерес. Брестчане узнают, чем еще можно заняться на пляже, кроме купания и загорания", - отметила заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Организаторы приглашают поучаствовать в соревнованиях не только местные команды, но и из других регионов Беларуси. Победителей ожидают медали и памятные Кубки. Также предусматривается проведение мастер-классов, во время которых желающие смогут попробовать себя в пляжном спорте. Планируется, что своими секретами мастерства с гостями праздника поделятся известные спортсмены.

Фестиваль пляжных видов спорта станет одним из этапов подготовки к Кубку тысячелетия Бреста. Он будет проводиться в течение всего 2019 года, когда областной центр отметит юбилей. "Кубок будет разыгран практически по всем видам спорта (в том числе пляжным), которые развиваются в городе. У нас их - 47. Соревнования будут открытыми. На них смогут заявиться команды из других регионов и стран. Сейчас разрабатывается дизайн кубка, составляется календарь состязаний", - резюмировала Олеся Округ.-0-