Фестиваль пляжных видов спорта соберет в Бресте команды из пяти стран

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня впервые пройдет фестиваль пляжных видов спорта, приуроченный к 999-й годовщине города, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Возможность понаблюдать за летними соревнованиями жителям и гостям областного центра представится с 10.00 до 20.00. О своем желании поучаствовать в фестивале заявили 960 спортсменов. В основном они представляют Брестскую область и Минск. Компанию им составляют любители пляжных видов спорта из Украины, России, Польши и Германии. "В этом году мы решили провести пробный фестиваль, поэтому не ожидали большого ажиотажа. Приятно, что помимо белорусских спортсменов заявились иностранные гости. Отмечу, участники из Западной Европы приехали к нам по безвизу", - сказала Олеся Округ.

В качестве спортивных площадок выбраны три городских пляжа. На Гребном канале участники будут играть в волейбол, гандбол и фрисби. В акватории свое мастерство продемонстрируют любители вейкбординга (сочетает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки). На пляже левого берега реки Мухавец, расположенном по соседству со спасательной станцией ОСВОД, в этот день пройдут матчи по пляжному футболу. На противоположной стороне выбор видов спорта будет больше. Здесь разместятся площадки для игры в теннис и бадминтон, петанк (бросание шаров), а также для пляжной борьбы.

Победителей состязаний ожидают ценные призы, грамоты и памятные кубки.

"Во время фестиваля опробуем возможности наших пляжей, изучим необходимость закупки инвентаря, чтобы в следующем году на достойном уровне провести Кубок тысячелетия Бреста по пляжным видам спорта. Надеемся, что мероприятия дадут толчок для развития этих видов в городе", - подчеркнула завсектором спорта и туризма.-0-