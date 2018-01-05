ФХБ поделилась опытом по развитию хоккея со странами Балканского региона

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси на семинаре, организованном совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), поделилась опытом по развитию этого вида спорта со странами Балканского региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Руководители национальных федераций многих стран Южной Европы, приехавшие в белорусскую столицу в составе сборной Балкан для участия в XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея, а также президенты федераций хоккея с шайбой Израиля и Литвы ознакомились с новыми наработками в популяризации вида спорта. Как отметили в ФХБ, это уже не первый опыт взаимодействия с национальными федерациями, ставший возможным благодаря инициативе белорусской стороны.

"Федерация хоккея Израиля уже второй год принимает участие в данном образовательном проекте. Мы признательны за любую возможность получения новых знаний. К слову, по итогам прошлого семинара в Израиле добились некоторого прогресса: возведены новые арены, увеличено количество занимающихся хоккеем. Благодаря консультациям, полученным в Беларуси, нам удалось успешно провести Маккабиаду, в программе которой был хоккей с шайбой", - рассказал президент федерации хоккея Израиля Евгений Гусин.

Семинар прошел при поддержке Международной федерации. В его работе приняли участие председатель комитета ИИХФ по развитию юношеского и молодежного хоккея Петр Бржиза, спортивный менеджер ИИХФ и секретарь комитета ИИХФ по развитию юношеского и молодежного хоккея Аку Ниеминен, член Совета ИИХФ и председатель судейского комитета ИИХФ Сергей Гончаров, а также легендарный хоккеист Фил Эспозито, в настоящее время занимающий пост советника по стратегическому развитию в международном координационном совете хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).-0-