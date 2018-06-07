ФХБ предлагает разработать модель регионального развития хоккея

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси предлагает разработать модель регионального развития этого вида спорта. Такую перспективу обсудили на совместном заседании руководители Министерства спорта и туризма и ФХБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Поводом для двухчасового общения стали результаты выступления национальной команды на чемпионате мира в Дании, по итогам которого сборная Беларуси покинула высший дивизион.

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, оценки команде уже даны на самом высоком уровне, результат признан неудовлетворительным. "Сейчас важно всесторонне проанализировать причины неудачи, выработать меры по исправлению ситуации и шаг за шагом двигаться к намеченным целям. Работать должны все вместе - федерация, клубы, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, региональные власти", - подчеркнул министр.

По мнению председателя ФХБ Семена Шапиро, в стране уже создана определенная система подготовки хоккеистов всех возрастов, но явно произошел сбой, требуется серьезная корректировка. Федерация уже приступила к непростому и болезненному процессу изменения структуры чемпионата страны, создания равных условий для клубов "с тем, чтобы побеждали не за счет финансовых возможностей, а благодаря спортивному мастерству игроков".

Семен Шапиро считает, что необходимо разработать модель регионального развития хоккея, проработать тему обязательных занятий по катанию на льду в рамках школьной программы, обеспечить тщательный и целенаправленный отбор детей в ДЮСШ, снабдить школы необходимым оборудованием и инвентарем, внедрить систему стимулирующих выплат для детских тренеров.

По мнению руководства федерации, ХК "Динамо-Минск" должен стать действительно базовым клубом для национальной команды, а критерии ее формирования необходимо сделать более четкими и понятными.

На заседании уделили внимание теме создания национальной школы подготовки вратарей. Отдельная обширная тема - научно-методическое обеспечение хоккея. Многие из этих вопросов планируется обсудить во время отчетной конференции ФХБ, которая была намечена 8 июня, но перенесена на более поздний срок.

После проведения отчетной конференции федерация должна внести в Минспорта предложения по формированию тренерского штаба национальных команд, а также стратегию и концепцию развития хоккею с шайбой в Беларуси.-0-