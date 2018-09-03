ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста года

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации, сообщает БЕЛТА.

В шорт-листе нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, хорват Лука Модрич ("Реал", Мадрид) и египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Ранее расширенный список насчитывал 10 футболистов. Первоначально на этот титул, кроме тройки финалистов, претендовали Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид), Эден Азар ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона") и Рафаэль Варан ("Реал", Мадрид).

Победитель будет объявлен в Лондоне 24 сентября во время шоу The Best FIFA Football Award.-0-