ФИФА поищет способы принудить Месси и Роналду приходить на церемонию награждения

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) поищет способы принудить аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приходить на ежегодную церемонию вручения наград ФИФА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету As.

По данным издания, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино был возмущен тем, что Месси и Роналду не явились на церемонию вручения наград ФИФА, которая состоялась в Лондоне 24 сентября. Глава ФИФА поручил юристам федерации найти способ, который обяжет номинантов присутствовать на награждении в дальнейшем.

Оба футболиста рекордное количество раз становились лучшими игроками года по версии ФИФА. Они по пять раз выигрывали награду.

В этом году лучшим игроком планеты по версии ФИФА признан вице-чемпион мира хорват Лука Модрич из мадридского "Реала". Криштиану Роналду вошел в тройку кандидатов на главную награду. Лионель Месси номинировался на премию имени Ференца Пушкаша. Ее вручают за самый красивый гол. Кроме того, португалец и аргентинец вошли в команду года ФИФА.-0-