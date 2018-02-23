Фигуристка Загитова стала второй среди самых юных олимпийских чемпионок в одиночном катании

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница золота ОИ в Пхенчхане Алина Загитова стала второй среди самых юных олимпийских чемпионок в одиночном катании, сообщают СМИ.

Российская спортсменка взяла награду высшего достоинства на момент, когда ей было 15 лет и 281 день. Это второй показатель по возрасту за всю историю Олимпийских игр. Рекордсменкой является американка Тара Липински, которая завоевала золото ОИ в 1998 году в возрасте 15 лет и 255 дней.

Алина Загитова. Фото Getty Images

Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Алина Загитова занимала первое место после короткой программы в Пхенчхане. Затем в произвольном выступлении она получила от судей 239,57 балла. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева - 238,26 балла. Бронза у канадки Кэйтлин Осмонд - 231,02 балла.

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Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в Пхенчхане После короткой программы она занимала первое место. В произвольном выступлении Алина Загитова получила от судей 239,57 балла. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева - 238,26 балла. Третье место у канадки Кэйтлин Осмонд - 231,02 балла.

Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА