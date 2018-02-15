Фигуристы Германии сенсационно победили в состязаниях спортивных пар на ОИ в Пхенчхане

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Фигуристы Германии Алена Савченко и Бруно Массо победили в состязаниях спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После короткой программы, которая прошла накануне, чемпионы Игр занимали четвертое место, но великолепно справились с произвольной программой, установив мировой рекорд по набранным баллам - 159,31. Общая сумма победителей - 235,90. Алена Савченко, которая является воспитанницей украинской школы фигурного катания, ранее в составе команды Германии дважды становилась бронзовым призером зимних Игр (2010, 2014) в паре с другим фигуристом Робином Шолковы.

Алена Савченко и Бруно Массо. Фото Getty Images

Алена Савченко и Бруно Массо. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Второе место в состязаниях спортивных пар заняли китайские фигуристы Суй Веньжин и Цун Хань - 235,47.

Суй Веньжин и Цун Хань. Фото Getty Images

Суй Веньжин и Цун Хань. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Суй Веньжин и Цун Хань. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Суй Веньжин и Цун Хань. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали третьими - 230,15.

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Фото Getty Images

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Одни из фаворитов турнира - российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов - заняли лишь четвертое место - 224,93 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Соревнования у фигуристов продолжатся 16 февраля выступлением мужчин в одиночном катании. В пятницу состоится короткая программа, а 17 февраля определятся победители по итогам произвольной программы.-0-

Суй Веньжин и Цун Хань, Алена Савченко и Бруно Массо. Фото Синьхуа - БЕЛТА