Фигуристы Канады победили на ОИ в командном турнире

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Фигуристы Канады победили на Олимпийских играх в Пхенчхане в командном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат чемпионов по итогам выступления в шести видах программы - 73 очка. Российские фигуристы выиграли серебряные медали - 66 баллов. В ходе командного турнира в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова исполнила произвольную программу с лучшим результатом сезона в мире - 158,08 очка.
Для российской команды серебро в командном турнире вторая награда на зимних Играх. Ранее бронзовую медаль в шорт-треке завоевал Семен Елистратов.-0-
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