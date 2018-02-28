Фигурки в стиле аниме станут талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Токио

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурки в стиле японского аниме станут официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио, сообщают информагентства.
Талисманом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, которая повторяет узор на эмблеме Игр-2020. Символом Паралимпиады стал персонаж в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры.
Талисманы были выбраны путем голосования, в котором приняли участие ученики начальных классов из 16 тыс. японских школ. Отмечается, что такой способ определения талисмана Игр был использован впервые.
Планируется, что имена талисманов будут объявлены этим летом.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.-0-
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