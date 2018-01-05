Фил Эспозито открыл матч хоккеистов Беларуси и Китая на Рождественском турнире

5 января, Минск /Игорь Хадасевич - БЕЛТА/. Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито произвел символическое вбрасывание шайбы перед началом матча Рождественского турнира между командами Беларуси и Китая, передает корреспондент БЕЛТА.
Прославленный канадский форвард является специальным гостем турнира. Во время посещения Минска Фил Эспозито отметил, что поражен вниманием к хоккею со стороны Президента Беларуси, полными трибунами на Рождественском турнире и вниманием к нему молодежи. Заокеанский гость также принял сегодня участие в международном семинаре, который проводила Федерация хоккея Беларуси для команд - участниц нынешних соревнований.
Фил Эспозито также входит в координационный совет клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" из Пекина. -0-
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