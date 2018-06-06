Филиал академии футбола "Динамо-Брест" откроют в Александрии

6 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал академии футбола "Динамо-Брест" планируют открыть в августе в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной федерации футбола.

Сейчас идет набор тренеров, а 23-24 июня в Горках пройдет футбольный фестиваль "Динамо-Брест", на котором в академию выберут лучших юных игроков из Могилевской и Витебской областей. К участию допускаются ребята 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В течение мероприятия каждый юный футболист сможет показать себя. Отбор будет состоять из нескольких этапов с заданиями, которые подготовит тренерский штаб академии.

Фестиваль - это еще и развлечения для всей семьи. Помимо соревновательной части всех участников и гостей ждет специальная развлекательная программа.

"Александрия для создания филиала академии выбрана не случайно. Здесь имеются идеальные условия для проживания, учебы и тренировок юных футболистов, - отметили в федерации. - Но главное - это профессиональная подготовка игроков". Филиал откроется в августе, а с сентября здесь начнут готовить юных футболистов.

Академия футбола "Динамо-Брест" - структурное подразделение ФК "Динамо-Брест", отвечающее за подготовку молодых футболистов. Торжественное открытие академии состоялось в октябре 2016 года.-0-