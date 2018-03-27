Финал соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе Б стартует в Пружанах

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе Б стартует сегодня в Пружанах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За места на пьедестале почета будут бороться 6 команд: "Прибужье" (Брестский район), "Луч" (Городокский район), "Альянс" (Лельчицы), "Орлята" (Щучинский район), "Уникум" (Борисовский район), "Кадино" (Могилевский район).

Сегодня и завтра на площадке пружанского Ледового дворца пройдут поединки группового этапа, а в четверг, 29 марта, состоятся матчи за итоговые места. Все участники турнира получат памятные подарки от организаторов соревнований.

Первый турнир будущих хоккейных звезд "Золотая шайба" стартовал в 1964 году. После распада СССР в Беларуси он был возрожден в 1997 году по инициативе главы государства Александра Лукашенко. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе В соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-