Финал турнира "Кожаный мяч" стартует в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" стартует сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Матчи состоятся на комплексе полей ФК "Минск" по улице Маяковского. 24 команды мальчиков в трех возрастных группах на протяжении четырех дней будут вести борьбу за призы и награды одного из самых массовых детских турниров. Впервые в финале будут представлены восемь команд девочек 2006-2008 годов рождения. Финалы "Кожаного мяча" пройдут на комплексе полей по улице Маяковского 13 сентября.

Юные футболисты перед началом соревнований посетили матч Лиги наций Беларусь - Сан-Марино и увидели игру лучших белорусских игроков.

Как отметили организаторы, в 2018 году общее количество участников турнира в отборочных соревнованиях составило 3084 команды и 41 251 юного любителя футбола.

Турнир "Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Организаторами турнира "Кожаный мяч" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и БРСМ.-0-