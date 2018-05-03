Финалисты футбольной Лиги Европы определятся в Зальцбурге и Мадриде

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения полуфинальных баталий в футбольной Лиге чемпионов своих финалистов определят участники второго по рангу клубного турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Особый интерес вызывает сегодняшняя встреча в Мадриде между местным "Атлетико" и лондонским "Арсеналом". Эти клубы считаются главными фаворитами ЛЕ. И многие специалисты пророчат победителю их противостояния выигрыш всего турнира. Триумфатор Лиги Европы автоматически получит пропуск в групповой раунд следующего сезона Лиги чемпионов. Матч в испанской столице примечателен еще и тем, что для главного тренера "канониров" Арсена Венгера он станет 250-м еврокубковым поединком в карьере. Недавно было объявлено, что французский специалист, возглавляющий "Арсенал" с 1996 года, покинет клуб после завершения нынешнего сезона. Первая игра 1/2 финала нынешней Лиги Европы между "Арсеналом" и "Атлетико", состоявшаяся в британской столице 26 апреля, завершилась вничью - 1:1.

В другом сегодняшнем полуфинала австрийский "Зальцбург" на своем поле попытается взять реванш за гостевое поражение от французского "Марселя" - 0:2.

Обе сегодняшние встречи начнутся в 22.05 и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" (из Зальцбурга) и "Беларусь 5" (из Мадрида).

Победители полуфинальных матчей 16 мая встретятся во французском Лионе в решающем поединке за главный трофей Лиги Европы.-0-