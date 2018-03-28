Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стартует в Гродно

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная серия плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в Экстралиге стартует в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В борьбе за главный трофей - Кубок Президента - сыграют "Неман" и минская "Юность". Оба клуба являются наиболее титулованными в белорусской Экстралиге. Минская команда - семикратный чемпион страны, команда из Гродно шесть раз становилась победителем по итогам турнира.

"Неман" и "Юность" встречались в финале плей-офф Экстралиги и в прошлом сезоне. Подопечные Сергея Пушкова одержали четыре победы подряд, неожиданно легко переиграв минчан.

В предстоящей финальной серии шансы клубов на успех оцениваются примерно одинаково. Противостояние за Кубок Президента в текущем сезоне обещает быть более упорным, хотя "Юности" не удалось подойти к финальным матчам с "Неманом" в оптимальном составе. В лазарете команды находятся Максим Парфеевец, Константин Захаров, Евгений Ногачев, Даниэль Корсо. Из-за дисквалификации не сыграет в первой встрече в Гродно защитник Андрей Антонов, всю финальную серию пропустит один из ведущих защитников "Юности" Сергей Шелег, отстраненный на семь матчей за нарушение правил в пятом полуфинальном поединке с "Шахтером".

По итогам финала плей-офф определится также количество мест для Беларуси в хоккейной Лиге чемпионов на следующий сезон. "Юность" получила право сыграть в престижном европейском клубном турнире в качестве обладателя Континентального кубка. В случае если "Неману" удастся защитить чемпионский титул в Экстралиге, то на следующий сезон белорусские команды в Лиге чемпионов будут представлены двумя клубами.

Первый матч решающей стадии плей-офф начнется в 18.30 в Ледовом дворце Гродно. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.-0-