Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту стартует в Минске

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту стартует сегодня в спорткомплексе "Минск-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия на конькобежном стадионе состоится в 14.30. Первые награды ведущие атлеты начнут разыгрывать в 15.00 на дистанции 500 м у мужчин и женщин. Беларусь на заключительном этапе Кубка мира будет представлена двумя спортсменами - Мариной Зуевой, которая выступит в соревнованиях на 3000 м, у мужчин честь страны будет защищать Игнат Головатюк, который выйдет на старт забега на 1000 м. Сегодня определятся сильнейшие в командных гонках преследования, а также у мужчин на стайерской дистанции 5000 м.

Соревнования на конькобежном стадионе продолжатся на следующий день, 18 марта. В воскресенье мужчины и женщины пробегут дистанции 500 м, 1500 м, командные спринты и масс-старт.

Организаторы кроме насыщенной соревновательной программы подготовили для зрителей развлекательную программу ZABAUKA Fest. Посетители смогут побывать на мастер-классах, а также принять участие в конкурсах и квестах.

Этап Кубка мира в Минске является завершающим в сезоне для ведущих конькобежцев, и на ледовом овале они постараются показать свои лучшие результаты в борьбе за почетный трофей.-0-