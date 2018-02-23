Финальный этап "Снежного снайпера" из-за погодных условий перенесен

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", который должен был пройти 24-25 февраля, перенесен на более поздний срок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Перенос соревнований, которые пройдут на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", связан с погодными условиями. Информация о новых сроках проведения финала "Снежного снайпера" будет сообщена позднее.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба. С момента своего рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всех уголков Беларуси. В состязаниях участвуют юные любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). Сначала они выходят на старты на школьных, районных и областных этапах "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале.-0-